买小米 SU7 汽车补贴两万？官方辟谣：没有这种政策

IT之家 6 月 10 日消息，有传闻称小米 SU7 优惠力度很大，直接补贴 20000 元，20 万就能落地。对此，小米集团公关部总经理 @王化 转发该消息并辟谣称：“刚刚在一些群内看到这个截图，啼笑皆非。稍加确认就能知道，既没有这种政策，也没有这种合同。请知悉！ ”

小米 SU7 是小米汽车用时三年打造的首款车型，于今年 3 月 28 日上市，售价区间为 21.59 万元-29.99 万元，提供双电机版本和单电机版本车型选择。

IT之家注意到，作为小米集团首款进军新能源汽车市场的力作，小米 SU7 上市之际就吸引了很多消费者的关注并获得了极高的流量。6 月 2 日晚上，小米披露了自己的 5 月交车数据。当月它共交付 8646 辆 Xiaomi SU7 系列汽车，2024 年累计交付量达 15764 辆。与它此前宣布的“截至 5 月 15 日累计交付 1 万台小米汽车”对比来看，5 月的后半个月里，小米交付了超 5700 台汽车，约是前半个月的两倍。

6 月 1 日，雷军在社交平台发文称，小米汽车工厂 6 月开双班，6 月目标单月交付 1 万台以上，“我们正在持续扩充产能，承诺 2024 年保底交付 10 万台，冲刺交付 12 万台。”

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