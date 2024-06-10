1.99 万印度卢比起售，Nothing 子品牌首款智能手机 CMF Phone 1 售价曝光

IT之家 6 月 10 日消息，Nothing 旗下的子品牌 CMF 将于近期发布旗下首款智能手机 CMF Phone 1，目前外媒 91mobiles 曝光了这台手机的价格信息，该机“8GB RAM + 128GB 存储空间”版本据称售价为 19999 印度卢比（IT之家备注：当前约 1738 元人民币）。

参考官方预热与先前爆料，这款手机后盖采用聚碳酸酯 + 素皮结构，同时机身还配备一个神秘旋钮，官方先前还暗示该机配备据称名为“Nothing Lock”的结构，主要用于连接 Nothing“自家生产的包含‘手机架及挂绳在内的’各种独家配件”。

CMF Phone 1 手机的规格信息已曝光多次，这款手机采用多彩聚碳酸酯机身，可选橘色 / 绿色 / 黑色 / 蓝色，具体规格如下：

SoC：联发科天玑 7300

屏幕：6.67 英寸 FHD+ 120Hz OLED

RAM：8GB，LPDDR4X 2133 MHz

存储空间：128GB / 256GB，UFS 2.2

后置摄像头：50MP 主摄

前置摄像头：16MP

连接性：蓝牙 5.3、Wi-Fi 6

电池：5000mAh，支持 33W 有线充电

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