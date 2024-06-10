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首页 > IT资讯>苹果

消息称苹果 iOS 18 依然兼容 iPhone XR / XS / XS Max 机型

2024/6/10 19:34:17 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 10 日消息，苹果公司将于明天凌晨举行 WWDC 2024 开发者大会，其中 iOS / iPadOS 18、vision OS 2、macOS 15、watchOS 11 等操作系统。

外媒 MacRumors 目前披露 iOS 18 依然兼容 iPhone XR / XS / XS Max 机型，对于这三款即将年满 6 岁的手机而言，能接受到最新的 iOS 更新有些令人意外，不过外媒提到 iOS 18 中有不少功能在相关机型上不受支持。

▲ 图源 IT之家评测：苹果 iPhone XR

IT之家整理外媒披露的 iOS 18 兼容列表如下：

  • iPhone 15 / Plus / Pro / Pro Max

  • iPhone 14 / Plus / Pro / Pro Max

  • iPhone 13 / mini / Pro / Pro Max

  • iPhone 12 / mini / Pro / Pro Max

  • iPhone 11 / Pro / Max

  • iPhone XS / Max

  • iPhone XR

  • iPhone SE（第二代）/（第三代）

参考先前报道，苹果 iOS 18 将新增大量 AI 功能，同时还将支持应用锁定，应用图标深色模式，扩充 iMessage 反应 Emoji，改进控制中心，感兴趣的小伙伴可点击相关阅读获取更多消息。

相关阅读：

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

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关键词：iOS 18WWDC 2024iPhone XRiPhone XS

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