消息称苹果 iOS 18 依然兼容 iPhone XR / XS / XS Max 机型

IT之家 6 月 10 日消息，苹果公司将于明天凌晨举行 WWDC 2024 开发者大会，其中 iOS / iPadOS 18、vision OS 2、macOS 15、watchOS 11 等操作系统。

外媒 MacRumors 目前披露 iOS 18 依然兼容 iPhone XR / XS / XS Max 机型，对于这三款即将年满 6 岁的手机而言，能接受到最新的 iOS 更新有些令人意外，不过外媒提到 iOS 18 中有不少功能在相关机型上不受支持。

▲ 图源 IT之家评测：苹果 iPhone XR

IT之家整理外媒披露的 iOS 18 兼容列表如下：

iPhone 15 / Plus / Pro / Pro Max

iPhone 14 / Plus / Pro / Pro Max

iPhone 13 / mini / Pro / Pro Max

iPhone 12 / mini / Pro / Pro Max

iPhone 11 / Pro / Max

iPhone XS / Max

iPhone XR

iPhone SE（第二代）/（第三代）

参考先前报道，苹果 iOS 18 将新增大量 AI 功能，同时还将支持应用锁定，应用图标深色模式，扩充 iMessage 反应 Emoji，改进控制中心，感兴趣的小伙伴可点击相关阅读获取更多消息。

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