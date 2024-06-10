三星 Galaxy Watch 7 系列手表通过印度 BIS 认证，将提供 4 种型号

IT之家 6 月 10 日消息，据 91mobiles 网站报道，三星 Galaxy Watch 7 系列手表现已通过印度 BIS 认证，新品预计将在 7 月举行的 Galaxy Unpacked 活动中首次亮相。

认证信息显示，三星 Galaxy Watch 7 系列将提供 SM-L300、SM-L305F、SM-L310 和 SM-L315F 四种型号。Galaxy Watch Ultra 的型号为 SM-L705F，Galaxy Watch FE 的型号为 SM-R861。

三星去年只推出了标准的 Watch 6 和 Watch 6 Classic 两款智能手表，而新的 Galaxy Watch Ultra 将寻求与 Apple Watch Ultra 竞争，Watch FE 则面向预算紧张的消费者推出。从今年开始，三星 Galaxy Watch 将覆盖到入门、中端、高端三个价位段。

▲ Galaxy Watch 7 模糊版官方海报

目前，Galaxy Watch 7 和 Galaxy Watch Ultra 的主要配置已经曝光，IT之家汇总如下：

Galaxy Watch 7

提供 40 毫米和 44 毫米两种尺寸，有绿色和乳白色两种颜色

配备蓝宝石水晶显示屏，峰值亮度 2000 尼特

具备 IP68 和 5ATM 防水防尘

40 毫米型号的电池容量为 300mAh，44 毫米型号的电池容量为 425mAh

芯片从 5nm 工艺升级到 3nm 工艺，更小、更强大、更省电

存储空间会翻倍达到 32GB

Galaxy Watch Ultra

提供 47 毫米钛金属表壳，钛灰色、钛银色和钛米色三种颜色

具备 10ATM 和 IP68 防水防尘级别

590mAh 电池

3nm 芯片，存储容量为 32GB

峰值亮度将达到 3000 尼特

仅有蜂窝网络版本

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。