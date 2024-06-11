有史以来最大更新，苹果 iOS 18 照片应用 UI 大改、引入背景元素清除 AI 工具

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 2024 年 WWDC 全球开发者大会上，在 iOS 18 系统更新中重新设计“照片”（Photos）应用，官方称其为“有史以来最大规模的照片应用重新设计”。

新版“照片”应用引入了全新的导航界面，新的功能和工具感觉很像 Google Photos 中已有的功能，但体验要比 Google Photos 更为优秀。从整体上看，新功能通过展示旧照片让重温记忆变得更容易，也让搜索和查找特定内容变得更容易。

IT之家附上新版 iOS 18 照片应用更新主要内容如下：

统一视图

iOS 18 的照片应用中最重要的变化是新的统一视图。现在，最上方是照片网格，下方是按主题排列的资料库。

在顶部的网格中，用户可以搜索特定的日期、月份和年份。用户还可以使用过滤按钮缩小搜索范围，搜索特定类型的内容。例如，如果你想去掉一些影响回忆的杂乱内容，就可以过滤掉屏幕截图。

优化照片管理

除了新的布局外，iOS 18 还将使你的照片组织得更合理，让它们更容易浏览。网格下方的照片集是根据人物、最爱回忆、特定旅行等主题自动创建的。

还有一个“Recent Days"”功能，可以按天排列照片，同时过滤掉诸如收据之类的杂乱照片。这样就能把重点放在你真正想看和重温的照片上。

增强搜索

苹果公司已经增加了在资料库中查找特定个人的功能，但现在你还可以查看群组。你将能更轻松地找到家人的照片或朋友群组的照片。

此外，新的“旅行”版块将汇集你的旅行经历，并在你浏览时自动播放内容。

自由定制

定制化是整个 WWDC 的主题之一，而照片更新则紧扣主题，允许你个性化照片体验。你可以对收藏重新排序，优先处理对你最重要的主题。

Clean Up

该功能可以删除照片中不需要的内容，例如背景中的人物或前景中的物体。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。