你的 iPhone 岂容他人窥探，苹果 iOS 18 新增锁定 / 隐藏 App 功能：捍卫你的私人空间

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天发布的 iOS 18 Beta 测试版本中，引入了一项隐私保护功能，可以让用户锁定 / 隐藏应用程序，只有在 Face ID 进行身份认证之后才能访问。

解锁需二次验证

如果有他人使用你的已锁定 App，那么对方在尝试打开该应用时，就会看到一个弹出窗口，显示未经二次验证无法访问该 App。

锁定 App 非常简单

锁定 App 方式也非常简单，用户只需要长按该应用并选择“要求 Face ID”选项（iPhone SE 上为 Touch ID），即可锁定该 App。

锁定 App 范围

并非所有应用程序都可以锁定，苹果公司没有为地图、时钟、计算器和股票等无害应用程序提供选项，但包括第三方应用程序在内，几乎所有其他应用程序都可以锁定。

隐藏 App

IT之家注：用户锁定一个应用程序外，还可以选择将其隐藏，这样就可以将其移动到一个锁定的隐藏应用程序文件夹中，需要通过验证才能打开。

锁定或隐藏的应用程序不仅无法打开，而且在整个操作系统的搜索、通知和其他地方都会被隐藏。

对某个应用启用锁定还可以显示可以访问该应用的应用，例如可以将图片写入照片应用的应用。

隐藏应用程序意味着你将不会收到来自该应用程序的来电或通知，而且只能从应用程序库中的“隐藏”文件夹中访问该应用程序。

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