苹果 iOS 18 防追踪再升级：用户加入任意热点，新选项可随机更改 Wi-Fi 地址

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天发布的 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 测试版中，在 Wi-Fi 设置选项中，“Private Wi-Fi Address”选项被替代为“Rotate Wi-Fi Address”选项。

苹果公司表示本次 Wi-Fi 选项升级后，用户加入任意 Wi-Fi 热点网络时都可以打开设置选项，选择启用为“Rotate Wi-Fi Address”，启用之后会随机更改你的 Wi-Fi 地址。

IT之家翻译“Rotate Wi-Fi Address”功能如下：

该选项启用之后，可以在不同时间间隔下更改你的 Wi-Fi 地址，有助于减少跟踪。如果用户总是使用相同的 Wi-Fi 地址，很容易会被跟踪。

和此前的 “Private Wi-Fi Address”选项一样，用户启用 “Rotate Wi-Fi Address”选项之后，苹果会为设备连接的每个 Wi-Fi 网络分配不同的 MAC 地址。

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