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首页 > 数码之家>电脑硬件

内置耐能 AI NPU、功耗降低 20%，撼讯展示新款 AMD Radeon 显卡

2024/6/10 10:28:44 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 10 日消息，PowerColor 撼讯于本届 Computex 2024 台北国际电脑展上展示了内置 AI NPU 的新款 AMD Radeon 显卡。

撼讯采用来自 Kneron 耐能的 AI NPU，利用 AI 模型智能调整显卡性能，让显卡在保持高性能的同时降低高达 20% 的功耗

  • ECO 模式：显卡智能检测 GPU 温度变化，动态控制风扇速度，功耗降低高达 20%

  • Boost 模式：显卡动态调整 GPU 功耗和散热，严格管理功耗，确保高性能和稳定性

官方材料

现场的演示材料显示 NPU AI 在 ECO 模式下可节省 22% 的游戏功耗，相比 AMD Power Saving 更加节能。

外媒 ITMedia 记录了官方的现场演示数据：

  • 关闭 NPU：118 帧、51°C、1918 转

  • 开启 NPU：107 帧、61°C、1037 转

关闭 NPU

开启 NPU

▲ 图源 ITMedia

IT之家注意到，撼讯将把这项技术集成到未来的 Hellhound 暗黑犬与 Red Devil 红魔系列显卡中。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：撼讯PowerColor耐能KneronNPU2024台北国际电脑展

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