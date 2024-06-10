内置耐能 AI NPU、功耗降低 20%，撼讯展示新款 AMD Radeon 显卡

IT之家 6 月 10 日消息，PowerColor 撼讯于本届 Computex 2024 台北国际电脑展上展示了内置 AI NPU 的新款 AMD Radeon 显卡。

撼讯采用来自 Kneron 耐能的 AI NPU，利用 AI 模型智能调整显卡性能，让显卡在保持高性能的同时降低高达 20% 的功耗：

ECO 模式：显卡智能检测 GPU 温度变化，动态控制风扇速度，功耗降低高达 20%

Boost 模式：显卡动态调整 GPU 功耗和散热，严格管理功耗，确保高性能和稳定性

现场的演示材料显示 NPU AI 在 ECO 模式下可节省 22% 的游戏功耗，相比 AMD Power Saving 更加节能。

外媒 ITMedia 记录了官方的现场演示数据：

关闭 NPU：118 帧、51°C、1918 转

开启 NPU：107 帧、61°C、1037 转

▲ 图源 ITMedia

IT之家注意到，撼讯将把这项技术集成到未来的 Hellhound 暗黑犬与 Red Devil 红魔系列显卡中。

2024 台北国际电脑展专题

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