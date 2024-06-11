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1152 分区、240Hz 刷新率，酷冷至尊推出 GP27QP 27 英寸 Mini LED 显示器

2024/6/11 11:41:39 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 11 日消息，酷冷至尊推出 GP27QP 27 英寸 Mini LED 显示器，使用 2K VA 面板、支持 HDR 1000。

GP27QP 显示器

酷冷至尊 GP27QP 采用一块 27 英寸 2K 240Hz VA 面板，拥有 2500:1 对比度与 5ms 的 GtG 灰阶响应时间（1ms MPRT），支持 Adaptive Sync。

该款显示器采用 Mini LED 背光，拥有 1152 个分区，SDR 亮度 350 尼特，支持 HDR 1000，官方并未标注具体的峰值 / 窗口亮度参数。

GP27QP 提供两个 HDMI 2.1、两个 DisplayPort 1.4 与 USB Type-C 视频输入接口，支持 96W PD 供电；支持 USB Hub 功能，提供一个 USB Type-B 上行接口与三个 USB Type-A 接口。

显示器接口

IT之家注意到，该款显示器还标配升降旋转支架，支持 90° 旋转、-5°~+20° 倾角调节与 150mm 高度调节。

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关键词：酷冷至尊MiniLED显示器GP27QP

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