搭载英特尔酷睿 Ultra 第 1 代处理器，酷冷至尊展出 Mini X 迷你主机

IT之家 6 月 4 日消息，据法媒 CowcotLand 报道，酷冷至尊在 2024 台北国际电脑展上展出了一款名为 Mini X 的迷你主机。

▲ 图源 CowcotLand，下同

该迷你主机搭载英特尔酷睿 Ultra 第 1 代处理器，配备 64GB DDR5-5600 内存，提供了 M.2 硬盘位。

酷冷至尊在 Mini X 上采用了全铝合金外壳，顶部出风口为酷冷至尊商标造型。

该迷你主机搭载专利均热板解决方案和风扇散热系统，支持 45W 性能释放，峰值释放可达 75W。

Mini X 在前置 IO 部分提供了一个 3.5mm 二合一音频插孔、2 个 USB Type-A 10Gbps 接口、1 个 Type-C 10Gbps 接口。

后置 IO 方面则包括 1 个 2.5G 有线网口、2 个 USB Type-A 10Gbps 接口、2 个雷电（IT之家注：应为雷电 4）Type-C 接口、1 个 HDMI 2.0 接口和 1 个 HDMI 2.1 接口。

Mini X 的开机键设在侧面，支持指纹识别功能。酷冷至尊目前尚未公布该迷你主机的开售时间和具体售价。

2024 台北国际电脑展专题

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