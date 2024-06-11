特斯拉自动驾驶广告涉嫌欺诈，加州法官裁定开庭审理

IT之家 6 月 11 日消息，加利福尼亚州一名法官今天驳回了特斯拉试图撤销针对其自动驾驶技术虚假广告指控的申诉，该案将进入正式审理阶段。

加州机动车辆管理局 (DMV) 于 2021 年开始调查特斯拉涉嫌发布误导性自动驾驶广告。调查发现，特斯拉对外宣称的内容与其提交给 DMV 的材料存在出入。2022 年，DMV 正式质询特斯拉，要求其回应有关夸大其系统能力的指控。

特斯拉辩称，他们长期以来一直被允许宣传自动驾驶功能，因此应该可以继续这样做。然而，法院显然并不认可这一说法，裁定该案将进入法庭审理阶段。

IT之家注意到，这也是特斯拉本月内第二次在自动驾驶广告欺骗案败诉。5 月份，一位联邦法官判决另一起集体诉讼案继续审理，该案指控特斯拉未能兑现其自动驾驶承诺。

此外，美国证券交易委员会 (SEC) 也正在调查特斯拉的自动驾驶广告是否存在证券欺诈行为。

争议的焦点在于特斯拉长期以来将辅助驾驶软件称为“Autopilot”和“Full Self-Driving（全自动驾驶）”这两个名称。这两个系统虽然相关，但功能和价格却有所区别。

原告认为，“Autopilot” 这一名称容易让人误解，认为驾驶员在使用时无需注意路况。然而，特斯拉一直坚称，“Autopilot”指的是类似飞机的驾驶辅助系统，而飞行员也仍然需要时刻保持警惕。

“Full Self-Driving”的名称则更加直白，直接表明车辆可以实现完全自动驾驶。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克十多年来一直宣称特斯拉汽车即将实现自动驾驶，但这一承诺至今未兑现。虽然 FSD 功能在不断改进，功能也越来越多，但目前仍无法实现完全自动驾驶，驾驶员仍需时刻保持注意。

尽管 FSD 功能强于 Autopilot，但根据国际自动机工程师协会 (SAE) 的自动驾驶等级划分，这两款系统以及几乎所有其他汽车制造商的辅助驾驶系统都属于“L2”级别。目前，美国道路上仅有一款可以达到“L3”级别的消费者系统，即奔驰 EQS 上的 Drive Pilot 系统，Waymo 的自动驾驶出租车则属于 “L4”级别。

特斯拉最近将 FSD 系统更名为“Full Self-Driving (Supervised，监督式全自动驾驶)”，强调即使驾驶员无需频繁操控车辆，也仍然需要坐在驾驶位并随时接管。特斯拉此举或许是为了向新用户强调，使用 FSD 时他们仍然需要待在车内，也或许是为了应对目前正在审理的这两起虚假广告诉讼而做出的改变。

目前尚不清楚这些针对 FSD 的案件最终将做出怎样的判决，但已经有车主就 FSD 功能提起虚假广告诉讼并胜诉。例如，一位英国车主因特斯拉未能交付已支付费用的软件功能而获得约 10,000 美元的赔偿；一位美国车主因特斯拉重复收取硬件费用而要求特斯拉免费升级其电脑系统，并胜诉。

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