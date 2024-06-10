天价薪酬方案本周投票表决，马斯克：90% 的散户股东站在我这边

IT之家 6 月 10 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的巨额薪酬方案（560 亿美元）即将在本周迎来特斯拉股东的再次表决，局势似乎对马斯克有利。

马斯克周六发文称，大约 90% 的散户股东投票支持了他的薪酬方案。据彭博社报道，这至关重要，因为可供交易的非内部人士持有的股票中，约有 45% 由散户股东持有。

如果马斯克的统计数据准确，那么只需大约五分之一的机构股东投赞成票，该薪酬方案即可通过。

机构股东的赞成票不会达到 90%，美国加州公共雇员退休基金 (CalPERS) 和挪威主权财富基金都将投票反对该薪酬方案，代理顾问机构 ISS 和 Glass Lewis 也建议投反对票。

不过，马斯克也获得了部分机构股东的支持，例如 Baron Capital 和 ARK Invest 都公开表示支持该方案。然而，据 FactSet 称，这四家机构都不是特斯拉股票的前 15 大机构持股者。

该薪酬方案授予马斯克约 3 亿股激励性股票期权，并在 2018 年获得超过 70% 的股东支持通过。然而，一位特拉华州法官在今年 1 月以披露给特斯拉投资者信息不足为由撤销了该方案。特斯拉董事会随后在提供新披露信息的情况下再次提交了该方案进行投票。

在 2018 年授予期权时，估计价值约为 560 亿美元。按照目前特斯拉的股价，这些期权的价值目前接近 500 亿美元（IT之家备注：当前约 3629.97 亿元人民币）。

除了股票期权，马斯克还直接持有约 4.11 亿股特斯拉股票，占目前已发行股票总数的 13% 左右。

如果该方案被否决，特斯拉董事会将不得不制定新的方式来补偿马斯克，而马斯克对此的反应将难以预测。

2024 年薪酬方案的最终结果预计将在当地时间 6 月 13 日特斯拉年度股东大会当天左右公布。

截至周一开盘，特斯拉股价今年迄今下跌约 29%，落后于纳斯达克综合指数约 43 个百分点。除了马斯克的薪酬问题之外，电动汽车销售增长放缓也导致了这家电动汽车巨头的交付和盈利预期下降，影响了投资者情绪。

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