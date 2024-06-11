同比增 16%，WSTS 将今年全球半导体市场规模预测上调 4% 至 6112 亿美元

IT之家 6 月 11 日消息，世界半导体贸易统计组织 WSTS 本月初发布了 2024 年春季版半导体市场预测。

相较半年前的上一份预测，WSTS 在近期的报告中将对 2024 年半导体市场规模的预测从 5883.64 亿美元上调至 6112.31 亿美元（IT之家备注：当前约 4.44 万亿元人民币），涨幅约 4%。

WSTS 同步修正了其对 2023 年半导体市场规模的分析，调整为 5268.85 亿美元。这意味着 2024 年半导体市场的规模将同比增加 16.0%。

▲ 图源 WSTS 报告，下同

WSTS 表示，本次预测上调 4% 反映了过去两个季度半导体产业的强劲表现，尤其是计算终端市场出现了明显的复苏。

从类别来看，16% 的同比增长将主要受到存储半导体和逻辑半导体领域的推动。

其中存储芯片已逐步走出 2023 年的产业低谷期，产品价格不断上升，上游原厂开工率也在一定程度上恢复，将带动这部分市场规模实现 76.8% 的巨大同比涨幅。

而在逻辑半导体方面，受益于 AI 算力芯片的持续需求，相关市场规模也将较去年增长 10.7%。

与此同时，分立器件、光电子、传感器和模拟半导体的市场规模将出现个位数百分比的萎缩。

站在地区角度，今年亚太（非日本）和美洲的半导体市场都将出现 10% 以上的扩张，亚太（非日本）的涨幅将达 17.5%，美洲更是将达到 25.1%。

欧洲市场则将微幅增长 0.5%。日本市场情况最糟，将迎来 1.1% 的衰退。

展望 2025 年，全球半导体市场将实现更温和但更全面的稳健成长：规模有望达到 6873.8 亿美元（当前约 4.99 万亿元人民币），同比涨幅 12.5%，各个类别和区域的市场均将录得扩张。

其中存储领域的涨幅仍将达到 25% 以上，亚太（非日本）和美洲的涨幅也将继续超过一成。

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