售价 2.7 万美元，大众 ID.2all 电动汽车设计工作已完成：将于年底亮相

IT之家 6 月 11 日消息，大众汽车价值 2.7 万美元（IT之家备注：当前约 19.6 万元人民币）的入门级 ID.2 电动汽车的设计工作已经完成，大众计划在年底前展示这款新型的经济实惠的电动汽车，并确保其“比概念车更出色”。

今年 3 月，大众发布了 ID.2all 概念车，标志着大众进军入门级电动汽车市场。ID.2all 定位将低于 ID.3，概念车采用大众 MEB 平台的改进版本，续航里程最高可达 450 公里。大众首席执行官托马斯・谢弗表示，这款新电动汽车“展示了我们希望将品牌带往何方”。

可以明显看出，ID.2all 融合了像高尔夫和甲壳虫等经典大众车型的设计元素，并融入了电气时代的现代风格。ID.2all 的起售价预计将低于 2.7 万美元，大众希望以此满足不断增长的低价电动汽车需求。去年，大众汽车聘请了前宾利和奥迪设计师安德烈亚斯・明特，希望通过下一代电动汽车带来改变。

完成新车型的设计工作后，明特表示量产版将“比概念车更出色”。据 Autocar 报道，明特说道：“我真的很喜欢它，这也是我对我们未来如此乐观的原因之一。”在概念车获得积极反馈后，明特团队决心将概念车变为现实。

这位设计负责人补充说，ID2 将是一款“更加直立、更自信”的掀背车，独具特色，“它 100% 匹配了我们的品牌价值观：稳定、讨人喜欢，同时融入我们独特的设计理念，只不过这次会以一种不同的方式呈现。”

据明特透露，这款入门级电动汽车的内饰采用了一种“全新设计语言”，并融入了复古元素。其中一个亮点是驾驶模式选项，用户可以选择 “经典” 或 “复古” 模式，“体验过去的感觉”。“经典”模式致敬甲壳虫时代，而“复古”模式则提供类似高尔夫的显示界面。

虽然 ID.2all 的车身长度为 4050 毫米，比 Polo 短，但由于轴距更长，因此内部空间更为宽敞，大众将其描述为“拥有高尔夫般宽敞的空间，却只要 Polo 的价格”。量产版车型预计将在年底亮相，并于 2025 年开始销售。

该车还将推出一个 GTI 版本，预计将在 2026 年上市，这款运动型电动车可能会借鉴去年发布的 ID. GTI 概念车设计。

到 2027 年，大众计划推出 10 款全新电动车，其中包括 ID.2all、ID.3、ID.4、ID.5、ID.6、ID.7 和 ID. Buzz。此外，大众还将推出更实惠的 ID.1 系列车型，起售价预计约为 2 万欧元（当前约 15.6 万元人民币）。

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