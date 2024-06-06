旗下最强电动汽车，大众 ID.7 GTX 强势登场：百公里加速 5.4 秒

IT之家 6 月 6 日消息，大众 ID.7 GTX 已经发布，这是大众有史以来最强大的电动汽车。大众同时还开启了 ID.7 Pro S 的预订，其 WLTP 续航里程可达 709 公里。

去年大众推出了 ID.7，这是其 ID 系列的第六款车型。目前，大众 ID 家族还包括 ID.3、ID.4、ID.5、ID.6 和 ID.Buzz。

去年 8 月在欧洲开启预订后，大众表示 ID.7 提供 Pro 和 Pro S 两种配置，起价 56995 欧元（IT之家备注：当前约 44.9 万元人民币）。配备 77kWh 电池的入门级 Pro 车型，WLTP 续航里程可达 621 公里。

大众表示，Pro S 将稍晚推出，配备更大容量的电池和更长的续航里程。同时，他们还预告了更具运动感、采用双电机全轮驱动的 GTX 版本。

现在大众正式发布了 ID.7 GTX，成为其旗下最强大的电动汽车。这款运动型电动掀背车拥有最高 335 马力（250 千瓦）的动力，可以在 5.4 秒内完成 0 到 100 公里 / 小时的加速。

ID.7 GTX 将于 6 月 6 日在德国开启预售，起价为 63155 欧元（当前约 49.8 万元人民币）。同时，其他三个 ID.7 车型 ——ID.7 GTX Tourer、ID.7 Pro S 和 ID.7 Tourer Pro S 也将在当天开启预售。

GTX Tourer 同样采用全轮驱动，而 Pro S 和 Tourer Pro S 则采用后轮驱动，最大功率可达 282 马力（210 千瓦）。所有新款 ID.7 车型都配备更大的 86kWh 电池。

得益于高达 200kW 的直流快充能力，ID.7 GTX 电量可以在 26 分钟内从 10% 充至 80%。

为了凸显运动气息，大众还为 ID.7 GTX 配备了其最新的 IQ.Light LED 矩阵式大灯。内饰方面，ID.7 GTX 采用红色缝线，座椅靠背印有 GTX 字样，并配备专属的 GTX 多功能方向盘。其他配置包括适用于 Apple CarPlay 和 Android Auto 的无线 App-Connect、增强现实 HUD、集成 ChatGPT（AI / 人工智能）的 IDA 语音助手、两区自动空调、无钥匙进入和防盗报警系统。

配备了更大容量 86kWh 电池的新款 Pro S 车型，WLTP 续航里程可达 709 公里，而 ID.7 Tourer Pro S 的续航里程则可达 690 公里。

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