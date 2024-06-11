OpenAI 官宣新任首席财务官、首席产品官，并与苹果达成合作

IT之家 6 月 11 日消息，OpenAI 今日官宣聘请了两名高管，并与苹果建立合作伙伴关系。

该公司在博客文章中宣布，Nextdoor 前首席执行官兼 Square 财务总监 Sarah Friar 将加入公司，担任首席财务官（CFO）。Friar 还是斯坦福大学数字经济实验室的联合主席。

此外，Kevin Weil 加入 OpenAI 担任首席产品官（CPO）。他将领导一个产品团队，专注于将研究应用于消费者、开发者和企业的产品和服务。他曾经担任 Planet Labs 前总裁、Twitter 产品高级副总裁、Facebook 和 Instagram 产品副总裁。

OpenAI CEO 阿尔特曼表示：“Sarah 和 Kevin 带来了丰富的经验，将使 OpenAI 能够扩大运营规模，为下一阶段的增长制定战略，并确保我们的团队拥有继续发展所需的资源。”

与此同时，OpenAI 宣布与苹果达成合作伙伴关系，苹果正在将 ChatGPT 集成到 iOS、iPadOS 和 macOS 中的体验中，允许用户访问 ChatGPT 的功能（IT之家注：包括图像和文档理解），而无需在工具之间跳转。

此外，苹果语音助手 Siri 还可以利用 ChatGPT 功能给出回答，OpenAI 宣称不会存储请求，并且用户的 IP 地址会被隐藏。

由 GPT-4o 提供支持的 ChatGPT 集成将于今年晚些时候登陆 iOS、iPadOS 和 macOS。用户无需创建账户即可免费访问，ChatGPT 订阅者可以连接他们的账户并直接从这些体验中访问付费功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。