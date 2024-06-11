澜起发布第六代津逮能效核 CPU，基于英特尔至强 6 能效核处理器

IT之家 6 月 11 日消息，澜起昨日宣布推出第六代津逮能效核 CPU（简称 C6E）。

该处理器基于近日发布的英特尔至强 6 能效核处理器，在功能、性能及可靠性上与至强 6 一致，同时还具有安全预检测功能，是面向本土市场的 x86 架构服务器处理器。

C6E 处理器系列单颗 CPU 最高支持 144 个核心，最大三级缓存容量达 108MB；内存部分则支持 8 个通道 DDR5-6400。

而在 IO 方面，C6E 支持 PCIe 5.0 和 CXL 2.0 扩展，最多支持 88 个 PCIe 通道；该处理器拥有 4 组用于 CPU 之间互联的 UPI 总线，支持单 / 双路设计，最高 UPI 速度达 24GT/s。

澜起宣称，与第五代津逮 CPU 相比，基于能效核打造的 C6E 在云计算领域将机架密度提高了 2.1 倍，每瓦性能提高了 1.5 倍。

IT之家获悉，澜起近年来加入了 OpenEuler、龙蜥、OpenCloud 等操作系统开源社区，也成功获得了国内众多 OS、云基础设施、数据库、硬件厂商的产品兼容性互认证。

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