英特尔以色列新晶圆厂建设进程暂缓，整体投资计划不变

IT之家 6 月 11 日消息，据以色列媒体 Calcalist 报道，部分供应商近日接到英特尔通知，取消了与以色列新晶圆厂有关的设备、材料订单。

主管相关事务的以色列财政部官员向该媒体表示，英特尔在以投资计划整体不变，订单取消是正常的时间表变动。

▲ 英特尔以色列大楼

英特尔与以色列政府于 2023 年 12 月达成协议，宣布投资 250 亿美元（IT之家备注：当前约 1814.16 亿元人民币），在以色列 Kiryat Gat 新建 Fab 38 晶圆厂。

英特尔当时预计这座毗邻现有 Intel 7 工艺晶圆厂 Fab 28 的新工厂将于 2028 年上线投运。

英特尔承诺未来十年从以色列供应商处采购价值 600 亿谢克尔（当前约 1161.28 亿元人民币）的产品和服务，以政府则将向英特尔提供价值 32 亿美元（当前约 232.21 亿元人民币）的补贴。

英特尔在一份申明中表示：

以色列仍然是我们重要的全球生产和研发基地之一，我们将继续全力投入该地区的发展。 正如我们之前所指出的，英特尔在全球生产基地的生产扩张范围和速度在很大程度上取决于各种因素。 管理大型项目，尤其是我们这个行业的大型项目，往往需要适应不断变化的时间表。我们的决策基于业务条件、市场动态和负责任的资本管理。

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