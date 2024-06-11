收费 API 终遭三大主机厂放弃，任天堂 Switch 获 18.1.0 固件更新不再接入 X 平台

IT之家 6 月 11 日消息，任天堂今天为 Switch 游戏机推送了 18.1.0 版本固件更新，该更新移除了用户直接将游戏截图分享至 X 平台（推特）的功能，也无法再通过好友建议功能向 X 平台好友用户发送请求，此外游戏《斯普拉遁 3》中玩家自行绘制的广场看板分享功能也一并被移除。

据悉，任天堂取消推特联动功能主要原因是马斯克将 X 平台的 API 改成了付费，随着任天堂的退出，微软、索尼、任天堂三大主机制造商都停止了 X 平台的原生分享功能。

参考IT之家先前报道，对于任天堂的退出，X 平台在 5 月 10 日回应称：

游戏社区是我们平台上最大、最活跃的社区之一，我们致力于增强和支持与游戏相关的功能。任天堂计划停止从 Nintendo Switch 向 X 分享内容，即日起用户需要将 Switch 游戏媒体下载到智能手机上，然后在 X 平台上本地分享。 我们与任天堂的合作关系依然牢固，正在共同努力确保所有用户顺利过渡。我们将继续与合作伙伴合作，为全球游戏社区带来全新而激动人心的体验。

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