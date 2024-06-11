摆脱手机依赖、回归简单生活，欧美开始流行“笨手机”

IT之家 6 月 11 日消息，据 BBC 报道，为了减少看屏幕时间、避免沉迷于社交媒体，欧美近来开始流行使用“笨手机（dumbphone）”。

据IT之家了解，许多智能手机的设置中都隐藏着一个功能，可以查看用户每天平均花费在手机上的时间。看到这个数字时，人们可能会感到不安，意识到原本应该带来便利的科技产品已经变成了让人难以割舍的依赖。

来自加拿大的 16 岁少年卢克・马丁 (Luke Martin) 对 BBC 表示：“社交媒体迎合了人们的‘害怕错过’ (FOMO) 心理，让我觉得根本无法离开它。一用上 Instagram，我就陷入了无尽的刷屏循环。”

卢克并非个例。哈佛大学的一项研究表明，使用社交网络会刺激大脑中与成瘾物质相同的区域。这项研究引发了人们对青少年手机使用习惯的担忧。英国通信管理局 (Ofcom) 的研究估计，英国约有四分之一的 5-7 岁儿童拥有自己的智能手机。一些研究表明，社交媒体的使用会对心理健康产生负面影响，尤其是在儿童群体中。

一部分倡导者呼吁限制儿童使用智能手机的年龄，还有一些人像卢克一样，选择用功能更加简单的“功能手机”取代智能手机。卢克的新手机只能打电话、发短信、使用地图以及一些其他有限的功能。“我朋友们每天用手机好几个小时，我以前也是这样，”他说道，“现在我每天只用 20 分钟左右，这太棒了，因为我只用它来完成必要的事情。”

为了能更好地陪伴家人，家长们也开始选择功能手机。丽兹・布劳顿 (Lizzy Broughton) 有一个五岁的儿子，她最近购买了一款老式的诺基亚翻盖手机。“这帮助我养成了更好的手机使用习惯，也让我能有更多高质量的时间陪伴儿子，”她解释道，“等他需要自己的手机时，我也会给他选择一款功能简单的机型。一开始就给他智能手机，感觉不太好，就像把整个世界交给他，让他自己去摸索。”

北美地区的功能手机销量正在上升。位于洛杉矶的 Dumbwireless 商店专门为顾客提供低科技设备。“很多家长来这里给孩子买第一部手机，他们不希望孩子们沉迷网络，”该店店主威尔・斯塔尔茨 (Will Stults) 表示。

然而，放弃智能手机并非易事。斯塔尔茨先生表示，一些学校要求学生安装特定的应用程序。布劳顿女士则提到，当孩子们看到朋友们使用昂贵的智能手机时，很难控制住他们想要拥有的念头。“这需要家长们携手合作，共同商讨更好的方式，”她说。

一种名为“unpluq”的设备可以帮助解决这个问题。用户只需将它轻触手机，就可以无线屏蔽某些应用程序，例如社交媒体。“家长可以通过这个标签控制孩子的智能手机，并监控他们的使用情况，”斯塔尔茨先生说。

现在还有一些手机专门针对不想陷入无意义刷屏的人群设计。克里斯・卡斯帕 (Chris Kaspar) 创立了 Techless 公司，旨在开发一款“刻意无趣” 但外观时尚的手机，该系列最新款产品名为 “Wisephone II”。

“它没有图标，只有文字，只有两种颜色和两种字体，”卡斯帕形容它“非常平和、宁静”。这款手机提供一些有限的第三方工具，例如打车应用 Uber，但没有社交媒体。“我们正在思考一个问题：什么对我们才是真正有益的？”卡斯帕尔先生说。

他最初是为十几岁的养女们设计这款手机的，目前有 25% 的销售对象是儿童，但他们将它定位为成人产品。“如果一款手机被贴上‘儿童设备’的标签，人们可能会觉得羞于使用。因此我们设计了一款非常成人化、精致时尚的苹果风格设备，”他说道。他还提到，由于应用和社交媒体广告带来的巨额收入，大型科技公司并没有动力鼓励人们养成不同的习惯。

与此同时，加拿大的少年卢克表示，他将继续使用他的新手机，尽管这会让他的朋友们觉得奇怪。“他们觉得这很奇怪，但现在这对我来说并不重要，因为它真的帮了我很多，”他说道，“这绝对让我变得更好了。”

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