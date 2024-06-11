专为 XDNA / XDNA2 NPU 设计，AMD 发布 Peano 开源 LLVM 编译器

IT之家 6 月 11 日消息，AMD 发布专为 AMD / Xilinx AI Engine 处理器开发的开源 LLVM 后端 Peano，支持包括多款锐龙 APU 在内的芯片。

据介绍，该项目目前重点支持 Phoenix 和 Hawk Point 处理器中 XDNA 加速器实现的 AIE2 架构；采用 XDNA2 架构 NPU 的 Strix Point 处理器支持将于晚些时候到来。

锐龙 7040 系列“Phoenix”处理器：XDNA 架构 NPU、算力至高 10 TOPS

锐龙 8040 系列“Hawk Point”处理器：XDNA 架构 NPU、算力至高 16 TOPS

锐龙 AI 300 系列“Strix Point”处理器：XDNA2 架构 NPU、算力至高 50 TOPS

为了支持 AI Engine 不同寻常的架构特性，该项目为一些特定特性添加了 LLVM 支持：

此外，对 Clang、LLD、binutils、Compiler-RT 与 LLVM-LIBC 的支持同样包括在内。

我们希望邀请社区就这些方法发表意见，并开始将这些通用的改进措施向上游推广。

IT之家注意到，Peano 团队目前正在积极改进 OCR、支持最新版本的 AIE 结构，特别是将于 7 月发售的 Strix Point 处理器中的 XDNA2 加速器。

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