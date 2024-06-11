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专为 XDNA / XDNA2 NPU 设计，AMD 发布 Peano 开源 LLVM 编译器

2024/6/11 15:10:54 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 11 日消息，AMD 发布专为 AMD / Xilinx AI Engine 处理器开发的开源 LLVM 后端 Peano，支持包括多款锐龙 APU 在内的芯片。

项目页面

据介绍，该项目目前重点支持 Phoenix 和 Hawk Point 处理器中 XDNA 加速器实现的 AIE2 架构；采用 XDNA2 架构 NPU 的 Strix Point 处理器支持将于晚些时候到来。

  • 锐龙 7040 系列“Phoenix”处理器：XDNA 架构 NPU、算力至高 10 TOPS

  • 锐龙 8040 系列“Hawk Point”处理器：XDNA 架构 NPU、算力至高 16 TOPS

  • 锐龙 AI 300 系列“Strix Point”处理器：XDNA2 架构 NPU、算力至高 50 TOPS

为了支持 AI Engine 不同寻常的架构特性，该项目为一些特定特性添加了 LLVM 支持：

LLVM 特性支持

此外，对 Clang、LLD、binutils、Compiler-RT 与 LLVM-LIBC 的支持同样包括在内。

我们希望邀请社区就这些方法发表意见，并开始将这些通用的改进措施向上游推广。

IT之家注意到，Peano 团队目前正在积极改进 OCR、支持最新版本的 AIE 结构，特别是将于 7 月发售的 Strix Point 处理器中的 XDNA2 加速器。

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关键词：AMDXDNAXDNA2NPUPeanoLLVM

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