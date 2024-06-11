郭明錤：苹果 Apple Intelligence 对用户很实用，但对投资人只是锦上添花

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司今日在 WWDC24 上围绕生成式人工智能推出名为“苹果智能”（Apple Intelligence）的套件，功能包括帮助用户校对文本和提供紧急邮件摘要、优先置顶推送、生成创意图片等，已集成至 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中。苹果公司网站显示，该套件仅支持 2023 款 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro，不支持普通款 iPhone 15。

天风国际证券分析师郭明錤今日发布简评称，苹果新发布的 Apple Intelligence 套件展现了 Apple 的生态整合与界面设计优势，对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花。投资人期待看到原创且非用不可的功能，此外投资人的顾虑还包括 Apple Intelligence 没法全球同时上市、整合 ChatGPT 之关键卖点能否在中国市场使用。

据苹果介绍，“Apple Intelligence 深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中，充分运用 Apple 芯片对语言和图像的理解与创作能力，可做出多种跨 App 操作，同时结合个人场景，为用户简化和加快日常任务流程。通过 Private Cloud Compute，Apple 为 AI 的隐私功能树立了全新标准，并能在设备端进程和搭载 Apple 芯片的更大型、基于服务器的模型之间灵活配置和扩充计算资源。”

值得一提的是，WWDC24 主题演讲结束后，苹果股价下跌了 1.9%，市值一夜蒸发 580 亿美元（IT之家备注：当前约 4208.85 亿元人民币）。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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