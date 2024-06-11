消息称台积电 3nm 订单已排至 2026 年，苹果 iPhone 16 系列备货 9200-9500 万台：同比增长 5%

IT之家 6 月 11 日消息，根据《经济日报》报道，苹果、高通、英伟达和 AMD 这 4 家公司已瓜分完台积电 3nm 系列工艺产能，导致其它厂商排队竞购，目前相关订单已经一路排到 2026 年。

至于是否因为 3nm 产能紧俏而涨价，台积电强调：“定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，会持续与客户紧密合作以提供更多价值”。

台积电的 3nm 系列工艺包括 N3、N3E、N3P、N3X 以及 N3A 等，台积电于去年第 4 季度开始量产 N3E 工艺，主要针对 AI 加速卡、高端智能手机等等；台积电计划今年下半年量产 N3P，预估 2026 年广泛应用在手机、消费产品、基站等产品上；N3X、N3A 则是为高速运算、车用客户等客制化打造。

业界认为，在客户抢着预订产能下，台积电 3nm 系列产能持续吃紧，将成为近二年常态，相关订单尚未包含英特尔中央处理器（CPU）的委托需求。

IT之家今年 5 月报道，台积电计划 2024 年新建 7 座工厂，今年的 3nm 产能将达到去年的四倍，但可能依然无法满足市场需求。

苹果方面，预估会在今年 9 月推出 iPhone 16 系列，是苹果首次配备 AI 功能的 iPhone 产品，必然会吸引更多用户换机。

该媒体预测苹果今年 iPhone 16 系列备货量达到 9200-9500 万台，同比增长 5%，而台积电为 iPhone 16 系列芯片的独家供应商。

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