迈从 G3 系列鼠标上架：最高 PAW3395 旗舰传感器 + 双 8K 回报率，首发 49~199 元

IT之家 6 月 11 日消息，迈从 G3 系列游戏办公无线鼠标现已上架并开启预售，搭载按键预压系统，最高支持有线 / 无线双 8000Hz 回报率以及 26000 DPI，6 月 18 日首发。

迈从 G3 SE：白色、PAW3311、中颖芯片、环诺 3000 万次微动、有线 1K + 无线 1K，首发 49 元

迈从 G3：黑白双色、PAW3311、中颖芯片、环诺 6000 万次微动、有线 1K + 无线 1K，首发 69 元

迈从 G3 Pro：白色、PAW3395、中颖芯片、欧姆龙 6000 万次微动、有线 1K + 无线 1K，首发 109 元

迈从 G3 Max：白色、PAW3395、原相芯片、欧姆龙 6000 万次微动、有线 1K + 无线 8K（8K 接收器单独出售），首发 149 元

迈从 G3 Ultra 普通版：黑白双色、PAW3395、瑞昱芯片、欧姆龙 1 亿次微动、有线 8K + 无线 4K（赠送 4K 接收器），首发 179 元

迈从 G3 Ultra 双 8K 版：黑白蓝三色、PAW3395、瑞昱芯片、欧姆龙 1 亿次微动、有线 8K + 无线 8K（赠送 8K 接收器）、0.125ms 延迟，首发 199 元

这款鼠标全系搭载独立按键预压系统与三模连接系统，500mAh 电池的 Max / Ultra 版续航最长 172 小时，IT之家附五个版本的详细配置如下：

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。