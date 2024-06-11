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HMD 最后一台诺基亚品牌智能机，消息称“Lumia 复刻手机”将印有“Nokia”Logo

2024/6/11 16:39:10 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 11 日消息，HMD Global 正酝酿推出一款型号为“SkyLine”的手机，这款手机即是IT之家先前曾多次报道的“Lumia 复刻”机型，据消息源 HMD Meme 透露，这款手机将印上 Nokia Logo，而这据称也是最后一台由 HMD 制造的诺基亚品牌智能手机

参考先前报道，目前相关手机海报及价格已经泄露，该机型号为“TA-1688”，价格为 522 - 539 欧元（当前约 4104 - 4238 元人民币）之间，IT之家整理附目前曝光的系列手机外观图如下：

对于这款手机的性能，该机定位类似诺基亚 8.3，配置方面采用高通骁龙 7s Gen 2 芯片 + 12GB RAM + 256GB 组合，搭载 108MP 后置摄像头。

IT之家整理手机参数信息如下：

  • SoC：高通骁龙 7s Gen 2

  • 屏幕：FHD+ 120Hz AMOLED 屏

  • 后置摄像头：108MP + 2MP

  • 前置摄像头：32MP

  • 电池：4900 毫安时，支持 33W 有线充电

  • 连接性：蓝牙 5.2、NFC

  • 特性：双扬声器、支持 OZO 音频技术、支持 PureView 技术

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关键词：诺基亚HMD 手机HMD Global

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