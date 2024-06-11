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苹果 iOS 18 更新细节内容一览：App 隐藏名称、手电筒光照宽度可调节

2024/6/11 20:22:14 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 6 月 11 日消息，苹果在今日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 iOS 18 操作系统，新增多项细节功能，支持应用图标自定义大小、手电筒可调节光照宽度等。

IT之家整理此次 iOS18 系统功能升级点如下：

账户

  • 苹果“Apple ID”已被新名称“Apple Account”/“Apple 账户”所替换。

设置

  • 新增 一级菜单电池选项。

  • 新增 设置功能大标题和简述。

  • 优化 菜单选项，一级菜单功能显示减少。

  • 优化 通用和搜索。

电池

  • 新增 85%/90%/95% 三档充电限制选项，iPhone 15 Pro 系列手机用户现可设置共五个档位充电上限。

隐私

  • 新增 “应用锁”可对 App 进行加锁、隐藏。

  • 支持 用户加入任意热点，新选项可随机更改 Wi-Fi 地址。

个性化

  • 支持 App 图标大小调节。

  • 支持 App 名称隐藏。

  • 支持 桌面图标自定义摆放。

  • 支持 自定义桌面图标颜色。

手电筒

  • 支持 灵动岛显示。

  • 支持 调整手电筒宽度、亮度

锁屏

  • 支持 锁屏底部功能按钮自定义，可更换快捷按钮。

iMessage（信息）

  • 支持 更多的表情符号反馈。

  • 支持 定时发送消息。

  • 支持 更多字体格式和特效。

  • 支持 卫星发送信息 （iPhone 14 或更新机型）。

邮件

  • 支持 邮件分类，合并连续阅读同类型邮件。

钱包

  • 新增 tap to cash 功能（面对面转账，类似 AirDrop 触碰）。

Safari

  • 支持 利用机器学习生成摘要，并提炼出当前网页的其他有用信息。

手记

  • 新增 桌面小部件，可在主屏幕和锁屏屏幕上使用。

  • 支持 搜索和排序功能，从过往手记找到内容。

  • 支持 “洞察”（insights）视图，可以让用户全面概览日记等活动。

  • 支持 自动转录音。

  • 支持 用户离线保存条目或以打印形式分享条目。

Passwords

  • 新增 Passwords 独立密码管理应用（率先在 macOS 平台上线，后续登陆 iOS / iPadOS 18 系统以及 Windows 平台）。

HomeKit

  • 支持 “自定义访问权限”，用户可以管理访客何时以及如何使用配备 HomeKit 的智能家居设备。

  • 支持  UWB 智能门锁“快速模式”，用户靠近家门时，无需手动操作设备即可自动解锁。

游戏

  • 新增 游戏模式，开启后，设备将最大限度地减少后台活动，从而最大限度地提高游戏帧率。

电话

  • 支持 T9 拨号功能。

  • 支持 通话录音，在 Notes 或 Phone 应用中点击‘录音’即可捕获录音和文字记录（该功能属于“苹果智能”功能之一，在通话录音开启时，参与者都会收到通知，该功能将于今年秋季推出 Beta 版本）。

控制中心

  • 支持 功能自定义，快捷功能可重复。

  • 支持 添加更多控制可选项。

照片

  • 新增 相册底部按需筛选照片和排列。

  • 新增 Recent Days 功能，支持按天排列照片，同时过滤掉诸如收据之类的杂乱照片。

  • 新增 Clean Up 功能，可以删除照片中不需要的内容，例如背景中的人物或前景中的物体。

  • 优化 照片布局，功能整合为一页，采用统一视图。

  • 优化 照片编辑界面，图片默认显示轻微圆角。

  • 优化 搜索功能，支持在资料库中查找特定个人的功能。

  • 支持 自由定制，允许个性化照片体验。用户可以对收藏重新排序，优先处理最重要的主题。

Siri

  • 优化 人机交互页面，设备边框周围会出现柔和的光效，用户指令的回应则会以内容丰富的卡片形式呈现。

  • 优化 Siri 对话能力，支持 ChatGPT 4o 类情感对话能力，能感觉对话者的情绪，交互体验更自然、更人性化。

  • 支持 理解对话上下文，避免用户在后续指令中重复提供信息。

  • 支持 屏幕感知功能，能够理解用户正在浏览的内容并针对相关 App 提供操作建议。

辅助功能

  • 新增 眼动追踪，用户仅需使用眼睛就能操控 iPhone

  • 新增 车辆运动提示，该功能会在屏幕边缘显示动画点，以减少感官冲突，帮助乘车用户减少晕车。

小组件

  • 移除 旧版小组件

  • 支持 小组件大小调节。

iOS 18 支持机型

IT之家注：iOS 18 目前处于开发测试版，存在不少 BUG，建议小伙伴不要用主力机尝试，轻则浪费装机时间，重则丢失相关数据。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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关键词：iOS 18WWDC24

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