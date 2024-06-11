苹果 iOS 18 更新细节内容一览：App 隐藏名称、手电筒光照宽度可调节

IT之家 6 月 11 日消息，苹果在今日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 iOS 18 操作系统，新增多项细节功能，支持应用图标自定义大小、手电筒可调节光照宽度等。
IT之家整理此次 iOS18 系统功能升级点如下：
账户
苹果“Apple ID”已被新名称“Apple Account”/“Apple 账户”所替换。
设置
新增 一级菜单电池选项。
新增 设置功能大标题和简述。
优化 菜单选项，一级菜单功能显示减少。
优化 通用和搜索。
电池
新增 85%/90%/95% 三档充电限制选项，iPhone 15 Pro 系列手机用户现可设置共五个档位充电上限。
隐私
新增 “应用锁”可对 App 进行加锁、隐藏。
支持 用户加入任意热点，新选项可随机更改 Wi-Fi 地址。
个性化
支持 App 图标大小调节。
支持 App 名称隐藏。
支持 桌面图标自定义摆放。
支持 自定义桌面图标颜色。
手电筒
支持 灵动岛显示。
支持 调整手电筒宽度、亮度。
锁屏
支持 锁屏底部功能按钮自定义，可更换快捷按钮。
iMessage（信息）
支持 更多的表情符号反馈。
支持 定时发送消息。
支持 更多字体格式和特效。
支持 卫星发送信息 （iPhone 14 或更新机型）。
邮件
支持 邮件分类，合并连续阅读同类型邮件。
钱包
新增 tap to cash 功能（面对面转账，类似 AirDrop 触碰）。
Safari
支持 利用机器学习生成摘要，并提炼出当前网页的其他有用信息。
手记
新增 桌面小部件，可在主屏幕和锁屏屏幕上使用。
支持 搜索和排序功能，从过往手记找到内容。
支持 “洞察”（insights）视图，可以让用户全面概览日记等活动。
支持 自动转录音。
支持 用户离线保存条目或以打印形式分享条目。
Passwords
新增 Passwords 独立密码管理应用（率先在 macOS 平台上线，后续登陆 iOS / iPadOS 18 系统以及 Windows 平台）。
HomeKit
支持 “自定义访问权限”，用户可以管理访客何时以及如何使用配备 HomeKit 的智能家居设备。
支持 UWB 智能门锁“快速模式”，用户靠近家门时，无需手动操作设备即可自动解锁。
游戏
新增 游戏模式，开启后，设备将最大限度地减少后台活动，从而最大限度地提高游戏帧率。
电话
支持 T9 拨号功能。
支持 通话录音，在 Notes 或 Phone 应用中点击‘录音’即可捕获录音和文字记录（该功能属于“苹果智能”功能之一，在通话录音开启时，参与者都会收到通知，该功能将于今年秋季推出 Beta 版本）。
控制中心
支持 功能自定义，快捷功能可重复。
支持 添加更多控制可选项。
照片
新增 相册底部按需筛选照片和排列。
新增 Recent Days 功能，支持按天排列照片，同时过滤掉诸如收据之类的杂乱照片。
新增 Clean Up 功能，可以删除照片中不需要的内容，例如背景中的人物或前景中的物体。
优化 照片布局，功能整合为一页，采用统一视图。
优化 照片编辑界面，图片默认显示轻微圆角。
优化 搜索功能，支持在资料库中查找特定个人的功能。
支持 自由定制，允许个性化照片体验。用户可以对收藏重新排序，优先处理最重要的主题。
Siri
优化 人机交互页面，设备边框周围会出现柔和的光效，用户指令的回应则会以内容丰富的卡片形式呈现。
优化 Siri 对话能力，支持 ChatGPT 4o 类情感对话能力，能感觉对话者的情绪，交互体验更自然、更人性化。
支持 理解对话上下文，避免用户在后续指令中重复提供信息。
支持 屏幕感知功能，能够理解用户正在浏览的内容并针对相关 App 提供操作建议。
辅助功能
新增 眼动追踪，用户仅需使用眼睛就能操控 iPhone。
新增 车辆运动提示，该功能会在屏幕边缘显示动画点，以减少感官冲突，帮助乘车用户减少晕车。
小组件
移除 旧版小组件。
支持 小组件大小调节。
iOS 18 支持机型
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone SE (2020)
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone SE（2022）
iPhone 14
iPhone 15 Pro
IT之家注：iOS 18 目前处于开发测试版，存在不少 BUG，建议小伙伴不要用主力机尝试，轻则浪费装机时间，重则丢失相关数据。
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