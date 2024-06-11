Swift 语言也迎来 AI 编程，苹果 Xcode 16 引入人工智能预测助手

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在 WWDC2024 中公布了 Xcode 16，该版本最大的改进是引入了 Swift Assist 编程助手，可以帮助开发者修正代码中的错误 / 自动预测补齐代码。

参考苹果公司官方新闻稿，这款编程助手使用了专为 Swift 和 Apple SDK 训练的“独特模型”，运行在云端，可为开发者提供编程建议：

Swift Assist 可无缝衔接 Xcode，并识别最新的软件开发包（SDK）和 Swift 语言功能，有了 Swift Assist，开发者“只需一次请求即可完成探索新框架和试验新想法之类任务”。 Swift Assist 使用在云端运行的强大模型，与所有 Apple 开发者服务一样，它的构建也充分考虑了隐私和安全。开发者的代码仅用于处理请求，不会保存在服务器上，Apple 也不会使用它来训练机器学习模型。 代码补齐完全由 macOS Sequoia 中的机器学习增强功能提供支持，并在开发者的设备上进行本地运行，这意味着代码完全私密，而开发者即使离线工作也能快速收到相关建议。

此外，苹果公司表示 Xcode 16 还引入了全新的动态连接架构，允许使用同一套架构预览 / 运行代码，从而实现更顺畅高效的工作流程。

Xcode 16 预览版目前现已开放下载，该版本支持适用于 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、Apple tvOS 18、visionOS 2 和 watchOS 11 的 Beta 版 SDK，IT之家附下载链接（点此访问）。

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