Bungie 宣布《命运 2：代号前线》将于 2025 年推出

IT之家 6 月 11 日消息，“光与暗之章”故事的最终章《命运 2：终焉之形》已于 6 月 5 日正式上线，且在 Steam 的在线峰值几乎打破了自《光陨之秋》发布时的玩家历史峰值。

今天，Bungie 发布了一段新的预告片，介绍了关于《命运》“年 10”的更多信息，并介绍了将于 6 月 12 日推出第一个篇章“回响”：这是《终焉之形》年推出的三个独立篇章中的第一个，守护者们将在与见证者对抗之后展开新的冒险。

IT之家注意到，Bungie 在视频的最后还公布了“年 11”项目《代号：前线》，但官方目前尚未透露更多内容，只表示该项目将于 2025 年推出，敬请期待。

据官方介绍，在《命运 2：终焉之形》“年”期间将发布三个篇章，讲述光明与黑暗传奇的后续。

“回响”之后是“怨魂”，故事将以堕落者为中心，主题偏黑暗和恐怖风格。“怨魂”之后是“异端”，主要讲述邪魔族众神的故事，玩家将回到《命运》中深受粉丝喜爱的地点无畏战舰。

勇敢的守护者们一马当先，击败了见证者，并阻止了终焉之形。激战过后，蕴含巨大力量的神秘物品“回响”散落在整个星系中。“回响”将带领玩家踏上旅程，探索这些物体的意义，它将玩家引向正在进化的涅索斯。守护者们将与智能失效保险、圣人 14 号和奥斯里斯合作，展开动员，对抗不断壮大的 Vex 军队和一个神秘的新敌人。 每个篇章都将发布三个章节，每个章节长约六周，“回响”章节 2 将于 7 月 17 日推出，章节 3 将于 8 月 28 日推出。每个章节都将包括新的活动和任务，例如在“回响”章节 1 中推出的全新三人可执行突破活动。“回响”还将推出新的武器和护甲、赛季神器和季票额外解锁等。 全球各地的守护者们争先恐后，带领旅行者的盟友们一起，与见证者展开了终极之战。恭喜 [Parabellum] 队成为第一个在竞赛模式下完成突袭的六人火力战队。所有六名成员都将获得一条世界首通称号腰带，并将作为“救赎的边缘”世界首通赛的冠军名垂青史。他们还将获得瑞典 3D 艺术家 Ohlac 为火力战队定制的艺术品。 在北京时间 6 月 26 日凌晨 12 点 59 分前完成突袭的玩家，将可以通过 Bungie 奖励购买“救赎的边缘”突袭夹克和 Chrome Industries 的斜挎包。在北京时间 10 月 9 日凌晨 12 点 59 分前完成的玩家，将可以购买对应突袭印章。完成所有相关挑战的玩家将获得破除圣像者称号，获得该称号的玩家还可在明年 1 月 1 日凌晨 1 点 59 分前购买破除圣像者称号印章。一经获得，所有这些产品都可以从 Bungie 商店购买。

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