近乎垄断：英伟达 2023 年数据中心 GPU 出货量飙升至 376 万块占比约 98%

IT之家 6 月 11 日消息，根据半导体分析公司 TechInsights 最新研究报告，英伟达在 2023 年数据中心 GPU 出货量方面取得了爆炸式增长，总计出货量约为 376 万块，相比于 2022 年的 264 万块增长了超百万块。

当然，英伟达 2023 年在数据中心 GPU 市场领域依然是近乎垄断性的霸主地位，市场份额与 2022 年的水平相当，约为 98%。

此外，英伟达在数据中心 GPU 收入方面也占据了 98% 的市场份额，总收入达到 362 亿美元（IT之家备注：当前约 2626.9 亿元人民币），是其 2022 年收入（109 亿美元）的三倍还多。

根据 TechInsights 的数据，AMD 在 2023 年出货了约 5 万块数据中心 GPU，英特尔则出货了 4 万块。

如果将 AMD 和英特尔的数据计算在内，2023 年数据中心 GPU 总出货量为 385 万块，相比于 2022 年的 267 万块有所增长。

分析师 James Sanders 表示：“谷歌 TPU、AMD 的 GPU、英特尔的 AI 芯片甚至 CPU 都有望成为英伟达 GPU 的 AI 替代品”“由于人工智能的增长，我怀疑市场不可避免地会从英伟达转向多元化”。

由于 AMD MI300 系列 GPU 销售情况良好，再加上获得了来自微软、Meta 和甲骨文等公司的订单，预计今年 AMD 的数据中心 GPU 出货量将进一步增长。

苏姿丰在 4 月份的财报电话会议上表示：“我们预计 2024 年数据中心 GPU 收入将超过 40 亿美元（当前约 290.27 亿元人民币），高于 1 月份预测的 35 亿美元。”

在本月举行的 2024 台北国际电脑展上，AMD 还宣布将以每年发布一款新 GPU 的节奏更新产品线，计划今年推出 MI325X，然后在 2025 年推出 MI350，并将于 2026 年推出 MI400 系列新品。

此外，英伟达在发布 Blackwell 系列 GPU 后也表示将发布节奏调整为“一年一更”，计划在 2025 年进行推出升级款新品，并在 2026 年和 2027 年推出来自全新 Rubin 家族的新款 GPU。

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