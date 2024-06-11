恒大汽车深陷困境：须 15 天内退回 19 亿元补贴，天津子公司被责令停产停售新能源乘用车并进行整改

IT之家 6 月 11 日消息，恒大汽车今晚发布公告，称其收到相关地方行政部门进一步下发的行政处理决定书，主要内容如下：

承函件 ，相关地方行政部门认为基于相关附属公司未按相关协议的条款履行合同义务（ 主要包括未按照约定限期在相关地方行政部门所管辖的地区完成设立集团总部、全球研发中心及全球生产基地相关的投资规模、 规划产能及年销售目标；未依期建成生产基地及研发中心并投产及完成新能源汽车车型的研发），已构成违约，且从相关附属公司的经营状况判断相关协议的目的客观上已无法实现 ，故根据《 中华人民共和国民法典》等中国法律法规的规定作出处理决定如下：

(1) 解除其中三份相关协议 ；

(2) 相关附属公司自收到行政决定书之日起 15 日内向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币 19 亿元。

相关附属公司在收到行政决定书之日起 60 日内可向相关地方的市人民政府申请行政复议，也可以在收到行政决定书之日起 6 个月内向该市的铁路运输法院提起行政诉讼。