为了更光明的未来，拳头游戏宣布 2025 年《英雄联盟》电竞赛事全面引入“无畏征召”模式

IT之家 6 月 11 日消息，拳头游戏官方今晚宣布：为了让英雄联盟电竞赛事有更光明的未来，将在 2025 年实施一系列改变：

全新的第三个国际赛事

顶级赛事中的“无畏征召”模式

所有联赛统一的赛段

整合的亚太赛区（APAC）和美洲赛区

全新的国际赛事名额分配

拳头官方宣布，2025 赛季开启时，英雄联盟电竞赛事将迎来全新的第三项国际赛事，也是一项横跨各个赛区的全球赛事。这项赛事的前阶段将在各赛区内进行，五个赛区将各有一支队伍参加 3 月的国际赛阶段。晋级国际赛的队伍随后进行循环赛。每个赛区都将与其他各赛区有对决的机会。循环赛排名前四的队伍随后晋级淘汰赛，最终胜出的队伍将在为期六天的国际赛阶段加冕冠军。

2025 年，拳头将为此新赛事的赛区内和国际赛阶段的多局比赛中采用“无畏征召模式”。在这种模式下，“无畏征召”将有效防止选过的英雄重复出现。

为确保我们各项赛事的关联，拳头也表示会将这项赛季首个赛事的成绩计入后续季中冠军赛的种子分配中。值得一提的是，由于此项赛事的赛制可能会每年都有所变化，以及这项赛事和其余国际赛事的形式也会有所不同，新赛事的获胜队伍不会自动获得季中冠军赛的入围资格。

有了新的国际赛事，拳头也要借此机会优化赛区赛段结构。

从 2025 年开始，所有赛区都将从新的开季赛事 / 赛段启程。第二赛段将决定季中冠军赛的入围队伍，季中冠军赛的时间也会推迟到大约七月初。各赛区的第三也就是最终赛段都将以赛区总决赛收尾，并决定各赛区的年度冠军。从而让各赛段关系更加连贯并紧密相连，也让常规赛更加重要，同时为《英雄联盟》中全年最大的赛事 —— 全球总决赛铺路。

拳头还宣布将在 2025 年整合亚太赛区，这个联赛将汇聚来自越南赛区、港澳台赛区、日本赛区、大洋洲赛区和其他东南亚赛区的顶级队伍组成。目前该联赛将包括 8 支队伍，拳头表示将会推出一个全新的队伍合作模式以及升降级机制，会在之后带来更多信息。

全球赛事变为五个赛区后（IT之家注：美洲、LEC、LCK、LPL 和亚太赛区），每个赛区将在新的国际赛事中获得一个名额（共五支队伍）、在季中冠军赛中获得两个名额（共十支队伍）、在全球总决赛中获得三个名额。

此外，季中冠军赛的冠军队伍和成绩第二好的赛区仍将为自己的赛区额外赢得一个全球总决赛名额，因此全球总决赛共有十七支参赛队伍。2025 全球总决赛的入围赛将采取 Bo5 单败淘汰赛，胜者加入其他十五支入围队伍，直接进入瑞士轮。

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