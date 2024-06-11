苹果 Apple Intelligence 存在候补名单，部分地区的用户响应速度严重受限

IT之家 6 月 11 日消息，在今天的 WWDC 2024 活动上，苹果宣布了其全新的 AI 系统“Apple Intelligence”，并将在今年秋季登陆 iPad、iPhone 和 Mac 平台。不过，遗憾的是，该功能似乎存在一些限制，例如可能需要加入候补名单才能使用。

MacRumors 发现，iOS 18 测试版代码显示 Apple Intelligence 的代号为 Graymatter，其中还提到了候补名单，例如“加入 Graymatter 候补名单”和“已加入候补名单”。

此外，代码中有一段提到：“由于 Graymatter 处于有限预览阶段，因此您在不受支持区域使用时可能会遇到异常缓慢的响应速度。”

综合这些信息，我们可以推测苹果将分阶段测试其 AI 功能，以确保能够满足服务器需求、及时修复漏洞，不过目前尚不清楚“有限预览”指的是限制使用人数还是 Apple Intelligence 测试版最初仅提供部分功能，当然也不排除这两种限制同时存在的情况。

IT之家注：Apple Intelligence 有硬件限制，iPhone 方面目前只有 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 可以使用。

所有 iPhone 16 型号都有可能使用 Apple Intelligence，但至少要到今年 9 月才能上市。此外搭载苹果 M 系列的 iPad 和 Mac 设备也支持访问 Apple Intelligence。

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