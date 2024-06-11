库克谈 Apple Intelligence：苹果不会为了追赶 AI 潮流而牺牲价值观，幻觉无法避免但质量绝不妥协

IT之家 6 月 11 日消息，在《华盛顿邮报》最近的一次访谈中，苹果 CEO 蒂姆库克（Tim Cook）承认，苹果 AI 系统（Apple Intelligence）可能会出现幻觉，但仍可保证“非常高的质量”。

库克还表示，苹果公司在进军 AI 领域时一直坚持自身的价值观，绝不会妥协，并且他们已经为即将推出的 AI 功能设置了安全保障措施。在这段简短采访时，库克首先谈到了苹果 AI 可以为用户带来的好处：

我认为 AI 将帮助人们节省时间，提高效率。以 Siri 为例，现在用户可以直接与 Siri 进行对话，并通过一次指令完成此前需要多次指令才能完成的操作。此外，AI 写作工具也非常实用。我每天都会收到大量电子邮件，虽然不是每个人都需要使用电子邮件，但每个人都需要写作。拥有一款智能助手可以帮助校对文章，也可以让其更加专业、有趣，这将非常有用。

《华盛顿邮报》专栏作家乔什・泰兰吉尔（Josh Tyrangiel）接着询问，采用人工智能技术是否会对苹果的价值观产生考验，库克答道：

并不会对我们的价值观产生影响。我们从一开始就明确表示，“我们拥有既定的价值观，并且绝不会偏离它们。”我们花费了大量时间和精力进行思考，最终推出了让我们感到自豪的产品。

当被问及 AI 幻觉（AI 非常自信，但提供的事实完全属于子虚乌有的内容）方面的问题时，库克承认这种情况也可能发生在 Apple Intelligence 上。

它不会 100% 准确，这一点我承认。但是，我们已经尽一切可能去改善它，这包括深入思考我们所使用的人工智能技术在特定领域的准备情况。因此，我确信它的质量将非常高。但老实说，它达不到 100% 的准确率，我也永远不会声称它可以做到这一点。

不过，库克巧妙地回避了有关与 OpenAI 合作的问题，也没有正面回应他是否信任 Sam Altman 的问题：“我们进行了全面的考量，最终得出结论，选择我们认为最符合用户利益的方式。”

IT之家注意到，库克还强调了苹果对隐私的重视，他表示：虽然 AI 确实存在一些风险，但该公司采取了适当的谨慎态度。“我知道人工智能系统可能会带来一系列可怕的后果，这就是为什么我们如此重视在这一领域保持谨慎思考。”

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