开始“刷圈”模式？小米 SU7 测试车现身纽博格林北环赛道

IT之家 6 月 12 日消息，海外车媒 CarScoops 北京时间今日凌晨晒出了一组小米 SU7 测试车的谍照 —— 这辆全身覆盖着彩膜的 SU7 于德国纽博格林北环赛道现身，并展开了相关测试。

这辆 SU7 配备了一个固定式尾翼，前保险杠下方则安装了一个小型的前下巴扰流板，车顶仍搭载激光雷达。报道称，若 SU7 想要在全长 20.8 公里的纽北赛道上超越保时捷 Taycan Turbo GT，那么它的总输出功率需要提升至 4 位数，0-100km/h的加速时间需要降至 2.5 秒以下。

综合IT之家此前报道，今年 4 月的北京车展期间，雷军公布了小米 SU7 Max 的浙赛成绩 —— 小米 SU7 Max 搭配原厂轮胎（倍耐力 P ZERO 5），浙赛圈速成绩为 1 分 42 秒 163，已超过 Taycan Turbo S 和 Model S Plaid；搭配米其林 CUP 2R 半热熔轮胎，圈速成绩达 1 分 38 秒 043，号称浙赛“50 万以内速度最快”。

小米汽车后续在问答环节中提到，适配小米 SU7 的高性能运动套件正在准备上架。此外，小米超级电机 V8s 将于年底开始装车，来年将适时发布搭载小米超级电机 V8s、拥有强大赛道性能的车型。

在去年 12 月举行的小米汽车技术发布会上，小米超级电机 V8s 正式发布，号称转速达到 27200rpm 全球第一。

该电机拥有 578PS 最大马力、425kW 峰值功率、635N・m 峰值扭矩、98.11% 最高效率，电机功率密度可达 10.14kW / kg。

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