通用汽车继续向 Cruise 砸钱：再投 8.5 亿美元押注自动驾驶出租车业务

IT之家 6 月 12 日消息，通用汽车 (General Motors) 正向其自动驾驶汽车子公司 Cruise 投入 8.5 亿美元（IT之家备注：当前约 61.68 亿元人民币）资金，以帮助该公司支付运营成本。此前，Cruise 在旧金山发生自动驾驶汽车碰撞行人事件后被迫中止了自动驾驶出租车服务。

通用汽车首席财务官保罗・雅各布森 (Paul Jacobson) 今日在纽约市举办的德意志银行全球汽车行业大会上宣布了这项投资，这笔资金将用于支持 Cruise 在美国多个城市逐步恢复自动驾驶汽车测试。Cruise 表示，他们正在寻找新的外部投资者来改善其财务状况。

即使是在去年发生事故之前，Cruise 对于通用汽车来说也是一个烧钱机器。自 2017 年以来，通用汽车在 Cruise 身上亏损了 82 亿美元，其中仅 2023 年就亏损了 34.8 亿美元。Cruise 最近同意向去年 10 月 2 日事故中受伤的女性支付至少 800 万美元的赔偿金。

在事故发生后，Cruise 停用了所有自动驾驶汽车并启动了全面的安全审查。该公司聘请了两家外部律师事务所审查其安全协议，并确定 Cruise 是否故意向加州机动车辆管理局 (DMV) 隐瞒了自动驾驶汽车将被撞行人拖拽到路边的视频录像。律师事务所最终得出结论，视频被隐瞒并非故意为之。去年，该公司主动召回了所有 950 辆 Cruise 自动驾驶汽车，以更新软件并防止类似事故再次发生。

事故还导致了 Cruise 多位高管的离职，其中包括联合创始人 Kyle Vogt 和 Dan Kan。公司还进行了裁员，有四分之一的员工被解雇。几位通用汽车高管加入 Cruise 负责善后工作，包括担任 Cruise 联合总裁的首席法律顾问 Craig Glidden 和即将担任首席技术官的 Mo Elshenawy。

去年，雅各布森告诉投资者，公司将“削减数亿”美元的 Cruise 项目支出。然而，通用汽车并没有像福特和大众汽车放弃 Argo AI 那样完全切断与 Cruise 的联系。通用汽车表示，他们仍将继续支持 Cruise 这家苦苦挣扎的自动驾驶出租车公司，希望最终能从其巨额投资中获得回报。

与此同时，Cruise 一直在缓慢地增加道路上的自动驾驶汽车数量，不过目前仍由安全员驾驶。Cruise 选择了休斯顿作为其自动驾驶汽车的最新测试城市，并表示将首先以人类驾驶的方式进行测试。接下来几周，Cruise 将过渡到有人监督的自动驾驶模式，安全员将随时准备在必要时接管车辆。该公司还在凤凰城和达拉斯运营着自动驾驶汽车。

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