福特 CEO 吉姆・法利：两年内驾驶员可将视线从道路上移开、双手从方向盘上离开

IT之家 6 月 3 日消息，据彭博社报道，福特汽车公司首席执行官吉姆・法利近日在接受采访时表示，福特汽车公司只需两年时间就能推出让驾驶员将视线从道路上移开、双手离开方向盘的技术。“我们离目标已经非常近了。”

吉姆・法利表示，“我们现在可以通过原型机很有规律地完成这项工作，但以经济、高效的方式完成这项工作才是我们需要取得的进展。”他相信福特能够迅速取得进展，并在 2026 年提供这一功能，这可能使其成为首个提供汽车工程师所称的“L3 自动驾驶”的汽车品牌。

在这种情况下，汽车在特定条件下接管驾驶任务，使驾驶员能够将注意力转移到其他任务上。“L3 级自动驾驶将使你在几年内就能在高速公路上手眼并用，这样你的汽车就会像一个办公室一样。你可以召开电话会议，做各种各样的事情。”

据介绍，福特的自动驾驶系统在高速公路上的运行速度可达每小时 80 英里（IT之家备注：约 128.75 公里），但只能在晴朗的天空下运行。“在大雨之类的天气之下，车辆难以达成这个任务。”

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