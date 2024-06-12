解决住房危机：亚马逊在美投资 14 亿美元，新建、维护 1.4 万套经济适用房

IT之家 6 月 12 日消息，据美联社报道，当地时间周二，亚马逊首席执行官 Andy Jassy 宣布，亚马逊将向其三年前设立的“住房权益基金”增加投资 14 亿美元（IT之家备注：当前约 101.59 亿元人民币），用于新建或维护 1.4 万套经济适用房。

这些房子建立在亚马逊设有主要企业办事处的地区。这笔资金使亚马逊的投资总额超过 36 亿美元（当前约 261.24 亿元人民币），用于在普吉特海湾地区、弗吉尼亚州阿灵顿地区和田纳西州纳什维尔建设和维护超 3.5 万套经济适用房。

▲ 华盛顿州西雅图尼兹-斯塔根公寓的屋顶，图源亚马逊

2021 年 1 月，亚马逊启动了“住房权益基金”，并立下了 5 年内资助 2 万套住房的目标。亚马逊此次表示，已经提前两年超额完成了原定目标。“这强调了我们对经济适用房的承诺，以及帮助成千上万的家庭住在离工作地点或交通枢纽更近的地方，从而消除成功的主要障碍。”

亚马逊首席执行官 Andy Jassy 表示，“住房权益基金”的目的是保护和创建下个世纪仍能负担得起的住房，确保家庭能世世代代留在自己的社区。他认为，公司可以通过帮助维护和建设数千套经济适用房来帮助、回馈社区。

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