be quiet! 德商德静界推出 Dark Rock 5 单塔静音风冷散热器

IT之家 6 月 12 日消息，be quiet! 德商德静界近日推出其新一代 Dark Rock 高端静音散热器系列中的基础型号 Dark Rock 5。

不同于已经发布的双塔双型号 Dark Rock Pro 5 和 Dark Rock Elite，Dark Rock 5 采用了单塔单风扇的结构，高 161mm。

该散热器在自家性能评级体系中获得了 A 等，足以应对 AMD 锐龙 9 和英特尔酷睿 i9 处理器非最严苛情况下的发热。

Dark Rock 5 的塔体为非对称设计，提升了对内存条和主板散热马甲的兼容性。该散热器采用 6 根 6mm 热管 + 镀镍铜底的结构，通体覆盖带有陶瓷颗粒的黑色涂层。

Dark Rock 5 搭载德商德静界 Silent Wings 4 120mm PWM 风扇。这一风扇采用 FDB 轴承和 6 极电机，搭载可降低整体噪声的橡胶框架，参数如下：

12025 标准规格，最大转速 2100 RPM，最大风量 55 CFM，最大风压 2.73 CFM，整体噪声最大 29.8 db (A)。

be quiet! Dark Rock 5 散热器兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 2066 / 115X 和 AMD AM5 / AM4 平台。

该散热器即将于 6 月 25 日发售，拥有 3 年质保，官网标价 69.90 欧元（IT之家备注：当前约 545 元人民币）。

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