业内最长十年质保，冰霜巨人 IceGiant 新款热虹吸散热器 Titan 360 上线官网

IT之家 6 月 11 日消息，曾推出过 ProSiphon 热虹吸散热器的“冰霜巨人”IceGiant 近日在其官网上线了新产品 Titan 360。

相比于此前的 ProSiphon 系列产品，Titan 360 主要外观变化是改用“类一体水”式外形。

换句话说，Titan 360 采用了类似猫头鹰原型产品的蒸发室与冷凝室分离结构。这一设计不仅可降低对主板的压力，也提升了对主板和内存的兼容性。

IceGiant 同时也对 Titan 360 的铜质蒸发室与铝制冷凝室进行了升级，冷凝室的“核心数量”是 ProSiphon Elite 的两倍。

Titan 360 配备了 3 个 12025 标准规格 PWM 风扇，参数如下：

转速区间 200~3300 RPM，最大风量 81.04 CFM，最大静压 4.35 mmH 2 O。

IceGiant 表示，Titan 360 的蒸发室和冷凝室之间采用波纹不锈钢 FlexTube 管连接，各部分采用钎焊固定，保证了始终如一的可靠性，因此这款产品的本体拥有业内最长的十年质保（风扇部分为 6 年）。

IceGiant Titan 360 热虹吸散热兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 115X / 20XX 平台和 AMD AM4 / AM5 平台。

该散热器目前仍处于原型状态，计划于 2024 年 12 月发货，建议零售价 399.99 美元（IT之家备注：当前约 2903 元人民币），目前正面向美国市场以 349.99 美元（当前约 2540 元人民币）预售。

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