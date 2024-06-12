2100 亿美元！亚马逊创始人杰夫・贝索斯重登世界首富宝座

IT之家 6 月 12 日消息，杰夫・贝索斯再次夺回世界首富的宝座。据彭博社亿万富豪指数，贝索斯目前净资产为 2100 亿美元（IT之家备注：当前约 1.53 万亿元人民币），自今年年初以来，亚马逊股价上涨了近 25%，贝索斯的财富也水涨船高，增长了 326 亿美元。

紧追其后的是全球奢侈品巨头 LVMH 集团 (LVMH Moët Hennessy) 的董事长兼首席执行官伯纳德・阿诺特，其净资产为 2050 亿美元，与贝索斯差距微小。尽管财富不相上下，但这两位巨头积累巨额财富的路径却截然不同。

彭博社援引美国证券交易委员会 (SEC) 2 月份的文件称，贝索斯除了拥有太空探索公司蓝色起源 (Blue Origin) 外，还持有亚马逊约 9% 的股份。

在贝索斯和阿诺特之后，埃隆・马斯克以 1980 亿美元的净资产位列世界第三富豪。紧随其后的分别是净资产 1800 亿美元的马克・扎克伯格和 1570 亿美元的谷歌联合创始人拉里・佩奇。

今年 3 月，贝索斯曾短暂超越当时世界首富马斯克，这位蓝色起源创始人此前也曾多次登顶过富豪榜榜首。

彭博社此前报道称，贝索斯上个月出售了价值 110 万股亚马逊股票，其中超过一半的收益 (1.17 亿美元) 被用于资助他创办的幼儿园项目。贝索斯在 2022 年曾承诺将把大部分财富捐赠给慈善机构。

值得一提的是，今年财富增长最快的上榜者之一是英伟达的首席执行官黄仁勋。得益于英伟达股价的飙升，黄仁勋在彭博社的富豪榜单上跃升至第 14 位，财富达到 1060 亿美元。在不到 18 个月的时间里，黄仁勋的净资产增加了约 930 亿美元。

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