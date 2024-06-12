国产大飞机航线上新，东航 C919 本周五首次执飞“上海 — 广州”商业定期航线

IT之家 6 月 12 日消息，据央视新闻，6 月 14 日（本周五），东航 C919 机型将开启第四条商业定期航线 —— 上海虹桥往返广州白云，当天将执飞 MU5309 航班。

IT之家附时间表：

上海虹桥：起飞时间 09:30，预计 11:55 抵达广州白云机场；

广州白云（MU5316）：起飞时间 13:30，预计 16:00 抵达上海虹桥机场。

东航方面称，“上海 — 广州”航线是东航重要的“精品快线”，东航在该航线的航班量达到每天 36 班（往返）。东航是目前唯一运营国产大飞机 C919 的航空公司，C919 机队规模达到 6 架，该机已经执飞上海虹桥 —— 北京大兴、上海虹桥 —— 成都天府、上海虹桥 —— 西安咸阳航线。

今年 5 月 28 日，C919 迎来商业运营一周年纪念日。数据显示，一年来，C919 飞机累计执行航班超过 2100 班、安全运行超 6000 小时；运送旅客近 30 万人次，平均客座率接近 80%，超过同航线的其他机型，初步实现了商业运行上的成功。东航 C919 飞行员数量已超过 60 名，C919 乘务员数量已有 8 批、近 170 名，培养 C919 机务人员 60 余名、签派员 40 余名，完成该机型的地面服务保障培训达 1.4 万人次。

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