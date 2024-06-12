极氪将新增 16% 营销服务人员，目标年内门店数量达 520 家

IT之家 6 月 12 日消息，极氪今日宣布，为更好地服务用户、完成挑战目标，极氪将加快渠道拓展、提升交付速度，极氪销售门店数量在今年内将达 520 家。

据悉，目前，极氪已同步扩容一线团队，同时中后台进行结构性优化增效助力，一线岗位预计增加 25%，中后台岗位预计减少 20%，营销服务人员总数量预计增加 16%。

公开数据显示，今年 5 月，极氪交付 18616 台，同比增长 115%，再创历史新高。

极氪 2024 年一季度实现营收 147.37 亿元，较去年同期增长 71%；其中，整车销售收入 81.74 亿元，同比增长 73%；整车毛利率 14%，较去年提升 3.9 个百分点。

IT之家查询获悉，今年 1 月，极氪宣布累计交付汽车突破 20 万辆。极氪智能科技副总裁林金文当时透露，极氪将按下加速键，下一个 20 万辆将在 12 个月内完成。这意味着，2024 年极氪销量目标有望超 20 万辆。

而在国际市场方面，极氪已进入全球超 25 个主流市场，预计今年进入 50 余个国际主流市场，涵盖欧洲、亚洲、大洋洲和拉丁美洲。

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