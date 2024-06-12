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英伟达 RTX 50 系游戏 GPU 全规格爆料：GB203 规模达 42TPC

2024/6/12 16:21:54 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 6 月 12 日消息，消息人士 kopite7kimi 昨日爆料了 RTX 50 系游戏 GPU 全部型号的大致规格信息。

爆料内容1

IT之家略微整理如下：

  • GB202：共 12*8=96 个 TPC，支持 512bit GDDR7 显存

  • GB203：共 7*6=42 个 TPC，支持 256bit GDDR7 显存

  • GB205：共 5*5=25 个 TPC，支持 192bit GDDR7 显存

  • GB206：共 3*6=18 个 TPC，支持 128bit GDDR7 显存

  • GB207：共 2*5=10 个 TPC，支持 128bit GDDR6 显存

这也意味着，次旗舰核心 GB203 的规模不到旗舰型号 GB202 的一半

如果英伟达在 GB20X 系列 GPU 上大致延续 Ada Lovelace 世代的 TPC 和 SM 架构（即每个 TPC 包含两个 SM，每个 SM 包含 128 个 CUDA 核心），则：

  • GB202 对应 192SM，24576CUDA 核心，规模上相较 AD102 的 128SM 提升 1/3；

  • GB203 对应 84SM，10752CUDA 核心，规模上相较 AD103 的 80SM 提升 1/20（5%）；

  • GB205 对应 50SM，6400CUDA 核心，规模上相较 AD104 的 60SM 减少 1/6；

  • GB206 对应 36SM，4068CUDA 核心，与 AD106 规模相当；

  • GB207 对应 20SM，2560CUDA 核心，规模上相较 AD107 的 24SM 减少 1/6。

另一位消息人士 MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 注意到，根据黑客近日泄露的蓝天文件，英伟达 RTX 50 系移动端显卡全系均搭载 GDDR7 显存，涵盖预计采用 GB207 核心的最低端型号 GN22-X2。

Kopite7kimi 也表示，GB207 “多半”（Probably）不仅支持 GDDR6 显存。

爆料内容2

因此 @Zed__Wang 认为，基于 GB207 核心的桌面端显卡将仅使用 GDDR6，但对应的移动端显卡则仍将更新到 GDDR7 显存。

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关键词：英伟达GPU显卡RTX 50

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