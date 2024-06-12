瀚铠推出白色款 Radeon RX 7800 XT 显卡，3549 元

IT之家 6 月 12 日消息，瀚铠上周推出了一款白色的 Radeon RX 7800 XT 16G D6 合金显卡，属于中端定位的产品，京东定价 3549 元，限时叠加满 1980 减 160 元优惠券后是 3389 元。

这款显卡配备完整的 Navi 32 GPU，包含 3840 个流处理器以及 16GB GDDR6 内存，加速频率 2565MHz（超 5.6%）。

它采用了 100+90+100mm 的大直径风扇，三折鲨鱼鳍扇叶结构设计，搭配 2.5 槽宽的超大散热器，可有效降低系统噪音和温度，提高产品的性能和稳定性。

这款显卡内置智能温度控制系统，可自动调节显卡在不同负载和温度下的运行状况，确保在高温环境下不受损坏。该系统有助于提升稳定性和性能，减少能耗和噪音，提供更好的使用体验。

瀚铠 Radeon RX 7800 XT 显卡提供了一个 HDMI 2.1 以及三个 DP 2.1 接口，采用强化金属中框、强化金属背板、14 层高品质 PCB，需要双 8 pin 供电。IT之家附参数如下：

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。