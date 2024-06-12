传音将研究东南亚地区人像肤色，TECNO 与南洋理工大学 ACRC 达成合作

IT之家 6 月 12 日消息，传音旗下科技品牌 TECNO 今日宣布与新加坡南洋理工大学亚洲传播研究中心（Asian Communication Research Centre，ACRC）达成战略合作 ，通过深入研究东南亚地区肤色特性和人像审美趋势，共同提升 TECNO Universal Tone 在智能手机多肤色人像摄影中的技术。

黄金辉传播与信息学院邵逸夫基金媒体技术讲座教授邱林川将带领研究团队指导此次合作。团队成员包括黄金辉传播与信息学院主席 May O. Lwin 教授以及南洋理工大学南洋商学院的副教授 Elison Lim 和 Lewis Lim。

传音表示，该团队将基于此次合作在印度尼西亚和菲律宾开展定向调研，为东南亚人像呈现建立区域审美和文化偏好基准，也为东南亚手机人像摄影技术打基础。

IT之家注意到，TECNO 曾联手英国利兹大学共同推进全球肤色与色彩研究。2023 年 9 月，TECNO 推出 Universal Tone 多肤色影像技术，在全球范围内倡导包容性多肤色成像理念。TECNO 号称建立了“业界最大、最准确”的肤色数据库。目前，该技术已应用于 TECNO 旗下 CAMON 30 系列手机上。

传音拥有“非洲之王”的称号，2023 年在非洲市场智能机市占率超 40%。该公司也根据黑人用户的肤色特征，开发了深色皮肤智能美化技术，可以更好地再现黑人用户的肤色。

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