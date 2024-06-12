《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版开启第二轮预约，6 月 17 日晚开抢

IT之家 6 月 12 日消息，《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版 6 月 10 日晚 8 点开启首批预售，开场不到一分钟便被抢购一空。两款产品在京东平台的预约人数合计已经超过百万人。

京东页面显示，《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版已开启第二轮预约，将于 6 月 17 日晚 8 点开始付款，有需要的IT之家小伙伴要拼手速了。

两款实体游戏版本只有预约的用户才有资格购买。截至IT之家发文，《黑神话：悟空》PC 实体收藏版已有近 28 万人预约，实体豪华版有超 14 万人预约。

《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版售价分别为 820 和 1998 元，豪华版限量 20000 套，收藏版限量 10000 套。

其中，豪华版包含收藏铁盒、WeGame 豪华版游戏激活码、紧箍（1:1 尺寸黄铜材质，约 210g）、风铎项链 & 雷榍戒指 & 金乌徽章（白铜材质）三件套、【乱蟠桃】画卷和明信片等。

收藏版在上述内容基础上，将紧箍替换为了 40cm 主角模型【直面天命】，将【乱蟠桃】画卷替换为【受心经】画卷。

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