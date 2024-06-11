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《黑神话：悟空》预购首周全球登顶，Steam 最新一周销量榜公布

2024/6/11 17:00:52 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 11 日消息，Steam 最新一周销量榜出炉（2024 年 6 月 4 日-2024 年 6 月 11 日），《黑神话：悟空》6 月 8 日开启预购成功登顶，包揽全球、国区、港区的周榜第一

IT之家附全球 Top 10 榜单（排除免费游戏和 Steam Deck）：

  • 1. 《黑神话：悟空》

  • 2. 《艾尔登法环》

  • 3. 《命运 2：终焉之形》

  • 4. 《Bodycam》

  • 5. 《艾尔登法环》黄金树幽影

  • 6. 《街头霸王 6》

  • 7. 《暗黑破坏神 4》

  • 8. 《黎明杀机》

  • 9. 《使命召唤》

  • 10. 《荒野大镖客 2》

国区 Top 10 榜单（排除免费游戏）：

  • 1. 《黑神话：悟空》

  • 2. 《艾尔登法环》

  • 3. 《艾尔登法环》黄金树幽影

  • 4. 《暗黑破坏神 4》

  • 5. 《怪物猎人：世界》

  • 6. 《街头霸王 6》

  • 7. 《文明 6》

  • 8. 《黎明杀机》

  • 9. 《荒野大镖客 2》

  • 10. 《使命召唤》

《黑神话：悟空》将于北京时间 2024 年 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）全球同步上线，数字标准版售价 268 元、数字豪华版售价 328 元，DLC 豪华升级包售价为 60 元。该作国区售价为全球最低，港台两地区的售价依次排名第二、第三

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关键词：黑神话悟空Steam销量

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