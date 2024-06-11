《黑神话：悟空》预购首周全球登顶，Steam 最新一周销量榜公布

IT之家 6 月 11 日消息，Steam 最新一周销量榜出炉（2024 年 6 月 4 日-2024 年 6 月 11 日），《黑神话：悟空》6 月 8 日开启预购成功登顶，包揽全球、国区、港区的周榜第一。

IT之家附全球 Top 10 榜单（排除免费游戏和 Steam Deck）：

1. 《黑神话：悟空》

2. 《艾尔登法环》

3. 《命运 2：终焉之形》

4. 《Bodycam》

5. 《艾尔登法环》黄金树幽影

6. 《街头霸王 6》

7. 《暗黑破坏神 4》

8. 《黎明杀机》

9. 《使命召唤》

10. 《荒野大镖客 2》

国区 Top 10 榜单（排除免费游戏）：

1. 《黑神话：悟空》

2. 《艾尔登法环》

3. 《艾尔登法环》黄金树幽影

4. 《暗黑破坏神 4》

5. 《怪物猎人：世界》

6. 《街头霸王 6》

7. 《文明 6》

8. 《黎明杀机》

9. 《荒野大镖客 2》

10. 《使命召唤》

《黑神话：悟空》将于北京时间 2024 年 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）全球同步上线，数字标准版售价 268 元、数字豪华版售价 328 元，DLC 豪华升级包售价为 60 元。该作国区售价为全球最低，港台两地区的售价依次排名第二、第三。

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