超百万人预约，《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版首批预售“秒罄”

IT之家 6 月 10 日消息，《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版今晚 8 点开启首批预售，开场不到一分钟便被抢购一空。目前，这两款产品在京东平台的预约人数合计已经超过百万人。

《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版售价分别为 820 和 1998 元，豪华版限量 20000 套，收藏版限量 10000 套。第二批将于 6 月 11 日开启预约，6 月 17 日支付尾款。

其中，豪华版包含收藏铁盒、WeGame 豪华版游戏激活码、紧箍（1:1 尺寸黄铜材质，约 210g）、风铎项链 & 雷榍戒指 & 金乌徽章（白铜材质）三件套、【乱蟠桃】画卷和明信片等。

收藏版在上述内容基础上，将紧箍替换为了 40cm 主角模型【直面天命】，将【乱蟠桃】画卷替换为【受心经】画卷。

据IT之家本月早些时候报道，《黑神话：悟空》游戏现已开启预购，将于 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）上线 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台。此外，Xbox Series S|X 版确认延期发售，官方称“团队目前仍在全力优化 Xbox Series X|S 的用户体验，但距离达到我们的品质要求还有不少工作没有完成”。

《黑神话：悟空》游戏有 2 种游戏版本选择：数字标准版售价 268 元、数字豪华版售价 328 元，DLC 豪华升级包售价为 60 元 。

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