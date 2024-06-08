小岛秀夫盛赞《黑神话：悟空》：原创设计独具匠心，自己非常期待

IT之家 6 月 8 日消息，知名游戏制作人小岛秀夫今天上午在 X（推特）上发文，毫不掩饰自己对《黑神话：悟空》的喜爱和期待。
大约三年前，我看到了这部作品的首个预告片。从那时起，这个名字就一直存在于我脑海之中 ——《黑神话：悟空》。
它具有独创性的外观、设计、色彩、特效、方向和出众的风格，这使它从现有其他游戏中脱颖而出，我也一直在关注着 Game Science（游戏科学）这个开发团队。
终于，这部作品将要发布了。“孙悟空”这一题材，是我们这一辈人所耳熟能详的，我很期待它。《黑神话：悟空》将于 8 月 20 日发售。
据IT之家今日早些时候报道，《黑神话：悟空》预购开启之后，火速登顶 Steam 国区热销榜，并在全球热销榜上排名第二（不含免费游戏）。这款游戏目前已经开启预购，将于北京时间 2024 年 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）全球同步上线，确定登陆 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台。
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