微软将 Azure 扩展到甲骨文 Oracle 云以满足 OpenAI 需求

IT之家 6 月 12 日消息，甲骨文透露，微软将借助其云服务（OCI）拓展 Azure AI 平台，从而为 OpenAI 提供额外的算力。

OpenAI 首席执行官阿尔特曼 (Sam Altman) 声明称，“OCI 将扩展 Azure 平台，使 OpenAI 能够继续扩展” ，这意味着现有 Azure 云服务已经无法满足 OpenAI 对 GPU 的需求。

在甲骨文 2024 财年第四季度财报电话会议上，甲骨文董事长兼首席技术官拉里・埃里森 (Larry Ellison) 告诉投资者，甲骨文正在打造一个 “非常、非常大的数据中心”，其中至少一半是为微软提供的。

（包括）大量英伟达芯片，新的英伟达芯片，新的英伟达互联架构；液冷散热架构；它们主要用于训练。我的意思是，不是推理。它是用来进行大量的训练 。

周二，甲骨文还宣布与谷歌合作，从而使其跨云互联服务可在 11 个 OCI 地区使用，甲骨文 Oracle Database@Google Cloud 也承诺将在 2024 年晚些时候迎来首发亮相。

财报显示，甲骨文 2024 财年第四季度收入 143 亿美元（IT之家备注：当前约 1038.8 亿元人民币），同比增长 3%。云服务和许可证支持收入增长 9%，达到 102 亿美元（当前约 740.96 亿元人民币）。

甲骨文 CEO 萨弗拉・卡茨 (Safra Ada Catz) 透露，由于“大语言模型训练需求激增”，甲骨文本季度签订了 “我们历史上最大的销售合同”，且“OCI、Autonomous、Fusion 和 NetSuite 销售额均创下新的纪录。”

2024 财年，甲骨文全年营收为 530 亿美元（当前约 3850.1 亿元人民币），同比增长 6%，但卡兹预计这一数字将会加速增长，并预测“基础设施服务的增长速度将超过我们今年报告的 50%”。

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